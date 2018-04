ROMA – Da Giorgia Meloni un’altra frecciata a Luigi Di Maio. Una frecciata in stile-Giuliano Ferrara, che riferendosi al M5s amava ricordare come, alle varie elezioni, fosse “arrivato due”, o “arrivato tre”.

In una diretta Facebook, la leader di Fratelli d’Italia ricorda al grillino: “È arrivato secondo, non può pretendere di fare il premier”.

Nel video, girato prima dell’incontro a Palazzo Giustiniani della delegazione grillina ed Elisabetta Casellati, la Meloni aggiungeva: “Alle 17.30 vediamo cosa dice Di Maio che per ora è stato imbarbicato a voler fare il presidente del Consiglio, cosa che non puoi pretendere quando arrivi secondo alle elezioni. Ci piacerebbe cominciare a parlare di programmi e cosa vogliamo fare per gli italiani”.