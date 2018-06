ROMA – Baciamano al G7. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha preso parte nel fine settimana al suo primo summit delle sette maggiori potenze economiche a Charlevoix, in Canada.

Con uno stile molto diverso dai predecessori, non solo nei contenuti prettamente politici.

Il leader del governo M5s-Lega si è infatti presentato alla moglie del premier canadese Justin Trudeau, Sophie Gregoire, con un baciamano. Un saluto ben diverso da quello riservato dai suoi predecessori Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Come mostra il video pubblicato dall’agenzia Vista, infatti, Berlusconi riservò alla first lady Usa complimenti tutt’altro che discreti, mentre Renzi si intrattenne brevemente con lei, nonostante un inglese non proprio oxfordiano.