ROMA – Giuseppe Conte ama la pizza. Se c’è una cosa ormai nota del nuovo presidente del Consiglio è questa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Agenzie varie hanno documentato la sua passione attraverso i tanti pit stop alla pizzeria Montecarlo, una delle più note del centro di Roma, con foto e video.

Alla fine di giornate intense, tra trattative, veti e successi, il capo dell’esecutivo M5s-Lega ha fatto spesso visita alla pizzeria, dove, del resto, dicono sia un cliente abituale da tempo. Lo ha fatto il 25 maggio, portandosi a casa una Margherita. Lo ha fatto anche il 31 maggio, ma questa volta festeggiando con una pizza bianca con alici e fiori di zucca.

In pizzeria c’è stato anche il tempo per una foto con lo staff. All’uscita un passante gli ha urlato ironicamente “Viva Cottarelli”. Ai cronisti che lo aspettavano fuori dal locale e gli hanno chiesto come fosse la prima pizza da premier ha risposto come già in altre affermazioni negli ultimi giorni: “Come da cittadino normale”.

La pizza sembra un po’ il simbolo di questo nuovo governo anti-austerity che però dice di voler lottare contro le sperequazioni. Il 29 maggio anche il vicepremier Luigi Di Maio aveva risposto proprio con un selfie con pizza alle parole fuori luogo del commissario europeo tedesco Gunther Oettinger: “Qui #Napoli, Oettinger una così se la sogna”.

I video Vista su Conte e le sue pizze.