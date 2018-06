ROMA – Piazza piena alla Bocca della Verità per la manifestazione indetta dal M5S inizialmente per protestare contro il “no” del Colle al governo e poi trasformata, con lo sblocco dell’impasse, nella “festa del governo del cambiamento” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. In alcune migliaia sono arrivati a Roma con pullman provenienti da tutta Italia.

Alla manifestazione ha partecipato anche Beppe Grillo che si è presentato sul palco con una campanella come quella che ha segnato il cambio di premier: “Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca e sta arrivando“, ha affermato Beppe Grillo dal palco suonando una campanella che ricorda quella usata per il passaggio di consegne da un governo all’altro.

“C’è un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando”, ha aggiunto. “Nessuno si aspettava una roba così, se Gianroberto fosse qua oggi, se fosse stato alla parata, sicuramente avrebbe detto “eh, andiamo avanti””, ha scherzato Grillo. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev ha pubblicato il video.