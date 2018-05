FALERNA (CATANZARO) – Incendio a bordo di un tir sulla autostrada A2, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna (Catanzaro), in direzione nord. Domenica mattina, 6 maggio, il fuoco si è sviluppato a bordo del camion per motivi ancora da chiarire. Il tratto di autostrada interessato ha fatto registrare molti rallentamenti, ma per fortuna nessun ferito.

Il conducente, che viaggiava da solo, appena si è accorto delle fiamme sprigionatesi dal vano motore si è fermato ed è sceso dal mezzo prima che il fuoco si propagasse alla cabina di guida, e non ha riportato alcuna lesione. Il camion è stato invece completamente distrutto dalle fiamme.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Sul posto sono arrivati tre automezzi e dieci unità dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa un’ora prima di avere ragione delle fiamme. Insieme a loro anche il personale dell’Anas addetto alla gestione della viabilità, e gli agenti della polizia stradale.

La situazione, dopo lo spegnimento dell’incendio e la rimozione del camion, è tornata alla normalità ed il traffico è ripreso regolarmente.

In questo video pubblicato dall’agenzia Vista le riprese dei vigili del fuoco.