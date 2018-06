ROMA – “L’Europa deve battere un colpo, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli. Mentre noi siamo stati disposti per anni ad accogliere migliaia di migranti, Malta non è disponibile ad accogliere centinaia. Questa Europa non è solidale e o l’Ue diventa solidale o è un problema per il Paese”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio al termine del vertice a Palazzo Chigi nel quale il governo ha affrontato il caso Aquarius. “Spero che le massime autorità intervengano e ci diano una mano”, sottolinea.

“Bella risposta, questa vicenda dimostra quello che abbiamo sempre detto, che mentre noi ci siamo fatti di una emergenza straordinaria loro si fanno gli affari loro“, afferma ancora Di Maio soffermandosi sulla risposta data da Malta all’Italia sul caso Aquarius.

Video Agenzia Vista.