ROMA – “Sono il capo dei cani poliziotto”.

Così il Ministro degli Interni Marco Minniti ha scherzato con la platea a un convegno sui Reparti Mobili della Polizia di Stato. “Con i cani ci parlo personalmente – ha aggiunto – e debbo dire che ho maturato una certa esperienza negli anni”.

Minniti ha poi parlato delle criticità della gestione dell’Ordine Pubblico. “La lettura, il controllo e la gestione della piazza è una delle cose più difficili per un poliziotto. Se tutto va bene viene rapidamente dimenticato, se c’è un solo errore tutti ne parleranno”. E ha riconosciuto la bravura delle nostre forze dell’ordine. “Possiamo essere orgogliosi – ha spiegato Minniti – di avere forze di polizia che sanno fare ordine pubblico: reparti mobili come i nostri non ci sono in altre realtà dell’Europa e del mondo. Sanno misurare l’uso della forza, hanno passione, sono persone un pochino speciali”.

Il ministro ha quindi ricordato i numeri del 2017: 11mila manifestazioni svolte con una cornice di sicurezza garantita da 656mila unità dei reparti mobili. “Volevo – ha sottolineato rivolto ad una platea composta per gran parte da celerini – guardarvi negli occhi e ringraziarvi per aver garantito a tutti la possibilità di manifestare, cosa vitale per la democrazia”.

Il video dell’Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev