ROMA – Acceso botta e risposta tra Matteo Salvini e i giornalisti martedì mattina nella sala stampa del Parlamento europeo a Strasburgo all’inizio della conferenza stampa del leader leghista. Diversi assistenti parlamentari, funzionari ed eurodeputati del gruppo Enf (L’Europa delle nazioni e delle Libertà) di cui fa parte la Lega, hanno applaudito alle prime battute di Salvini, sollevando le proteste dei giornalisti.

“Qui non siamo in Aula – hanno detto i reporter – ma in una conferenza stampa”. “Se a qualcuno danno fastidio gli applausi può accomodarsi fuori – ha replicato Salvini – è troppo chiedere educazione ai giornalisti? Posso parlare? Se vi dà fastidio il voto, mi dispiace per voi. Chi vuole applaudire è libero di farlo”.

“No, le regole vanno rispettate anche quando si vince”, ha ribattuto una reporter. E Salvini le ha risposto: “Questo è il bello del risultato elettorale, c’è tanta gente a sinistra che è nervosa“. Il siparietto è continuato. “Non è nervosismo è correttezza”, ha detto la reporter, mentre Salvini le ha risposto: “Lezioni di correttezza dai giornalisti che hanno trattato l’Enf e la Lega come ultimi fra gli ultimi, non ne prendo…”.

Video agenzia Vista.