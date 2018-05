ROMA – Matteo Salvini ride e scherza a pranzo con il figlio al Pantheon. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]. Il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell’incontro con Luigi Di Maio avvenuto mercoledì a Montecitorio, ai cronisti che lo aspettavano fuori dalla Camera dei Deputati ha risposto che tra 24 ore conta di “avere qualcosa di utile da dire”.

“Se un’altra forza politica della coalizione di centro-destra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinque stelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noi porre veti o pregiudiziali. In questo caso non potremo certamente votare la fiducia. Di più a noi non si può chiedere, anche in nome degli impegni che abbiamo preso con gli elettori”. A dirlo è Silvio Berlusconi in una nota. Le sue parole arrivano in serata e sembrano spalancare le porte ad un’intesa tra M5s e Lega. I due partiti avevano preso 24 ore di tempo con Mattarella per provare a mettere insieme un governo “politico” che scongiurasse l’arrivo del governo del Presidente.

Berlusconi prosegue: “Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di Centro-Destra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla Lega, governo che avrebbe certamente trovato in Parlamento i voti necessari per governare. Questa strada non è stata considerata praticabile dal Capo dello Stato. Ne prendo atto”.

Video Agenzia Vista.