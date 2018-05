ROMA – Il leader della Lega Matteo Salvini viene intercettato da i giornalisti fuori da un ristorante in centro a Roma.

La sera si giocherà la finale di Coppa Italia, ma i giornalisti sono lì per sapere a che punto sono le trattative per formare un governo.

Salvini preferisce però scherzare con i suoi sostenitori (juventini) a cui, ridendo, dice: “Forza Milan”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.