ROMA – Il ministro degli Interni Marco Minniti ha visitato il polo tuscolano della polizia a Roma e ha giocato con Ares, il nuovo arrivato tra i cani poliziotti.

Minniti è stato accolto dal Franco Gabrielli, capo della Polizia, per partecipare all’incontro dal titolo ‘Il contributo per parlare dell’evoluzione dell’impegno dei Reparti Mobili e della nuova filosofia dell’Ordine Pubblico’. Oltre a Gabrielli ad accoglierlo c’era anche il cane Ares, con cui ha giocato un po’ prima di proseguire con gli impegni istituzionali

Durante l’intervento, Minniti ha parlato del lavoro del poliziotto e soprattutto del contributo dei reparti mobili nelle gestione dell’ordine pubblico:

“La lettura, il controllo e la gestione della piazza è una delle cose più difficili per un poliziotto. Se tutto va bene viene rapidamente dimenticato, se c’è un solo errore tutti ne parleranno. Possiamo essere orgogliosi di avere forze di polizia che sanno fare ordine pubblico: reparti mobili come i nostri non ci sono in altre realtà dell’Europa e del mondo. Sanno misurare l’uso della forza, hanno passione, sono persone un pochino speciali. Volevo guardarvi negli occhi e ringraziarvi per aver garantito a tutti la possibilità di manifestare, cosa vitale per la democrazia”.