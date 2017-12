PECHINO – E’ corso dentro la fabbrica in fiamme per salvare il suo cellulare. L’incredibile video mostra la spericolata impresa di un operaio cinese, che esce dall’edificio ormai trasformato in torcia umana.

Nel filmato, caricato su YouTube, si vedono i colleghi corrergli incontro con l’estintore mentre l’uomo è letteralmente avvolto dalle fiamme. Alla fine riesce a rimettersi in piedi, nonostante le ferite.

L’operaio si trova ora ricoverato in terapia intensiva ma le sue condizioni sembrano stabili. I dirigenti della fabbrica, la China Hookah Manufacturing Company, sostengono che sia stato uno dei primi a fuggire allo scoppio dell’incendio. Poi però ha preso la pazza decisione di tornare indietro per salvare il suo telefono. Restano sconosciute le cause scatenanti dell’incendio.