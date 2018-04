ROMA – “Col Pd c’è un contratto di governo. Vi spiego la differenza tra contratto e inciucio”. La senatrice del M5s Paola Taverna, prima di entrare alla Camera per una riunione congiunta dei parlamentari cinquestelle, si è dovuta difendere dalle domande dei giornalisti – fra questi anche Enrico Lucci di Nemo – che le chiedevano conto dei toni, spesso molto forti, usati in passato contro il Partito democratico, con cui oggi il Movimento dialoga per provare a formare un governo.

“Io non chiedo scusa al Pd per tutto quello che ho detto in passato perché lo pensavo – ha detto la senatrice – E oggi? Oggi è un altro momento e al Pd stiamo proponendo un contratto, non mi ci devo fidanzare”.

Quindi Paola Taverna parla della differenza tra accordo e inciucio: !L’accordo è fatto di punti programmatici, l’inciucio invece è uno spartirsi le poltrone tra varie forze politiche”.

Video Agenzia Vista.