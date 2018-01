ROMA – Body nero sgambato, movenze feline e un fisico decisamente da…padre. Steve Haddad nel giorno di Natale si è esibito con le sue figlie nel salotto di casa cantando e danzando sulle note di Single Ladies di Beyoncè.

La moglie ha pubblicato sul suo profilo Facebook la divertentissima esibizione che è diventata rapidamente virale in rete sia su Facebook che su YouTube, con il motivo della canzone di Beyoncè in sottofondo, come scrive il Corriere della Sera:

“Forse lui avrebbe preferito che la sua esibizione restasse «in famiglia», ma la moglie ha pubblicato il video su Facebook ed è diventato subito virale. Così anche Steve Haddad, il papà che balla in body nero con le sue due figlie, è diventato famoso: tra ironie in Rete e divertimento, l’uomo mostra un buon senso del ritmo e del movimento mentre cerca di seguire le due bambine nello show casalingo”.

(Video da YouTube)