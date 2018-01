MALAGA – Stufo di aspettare in aereo, un passeggero della Ryanair ha aperto il portellone di emergenza ed è sceso sull’ala del velivolo con il suo bagaglio a mano in attesa di sbarcare. È successo lunedì scorso nell’aeroporto di Malaga, riporta il Daily Mail online, dove il volo FR8164 della compagnia irlandese proveniente dallo scalo londinese di Stansted, era atterrato verso le 23:00 con circa un’ora di ritardo.

Arrivato nell’aeroporto della cittadina spagnola, l’aereo è rimasto fermo sulla pista per un’altra mezz’ora, troppo evidentemente per il polacco che – secondo un altro passeggero – ha annunciato “io passo per l’ala” prima di aprire il portellone di emergenza. Secondo un altro passeggero, invece, l’uomo soffriva di asma e voleva solo prendere una boccata d’aria fresca.

Il suo exploit è stato ripreso in video e postato su internet: il filmato mostra l’uomo con la sua borsa mentre si siede sull’ala dell’aereo. Il personale dell’aeroporto è riuscito poi a convincerlo a rientrare e l’uomo è stato trattenuto a bordo fino all’arrivo della polizia dello scalo che lo ha arrestato.