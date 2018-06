ROMA – “Personalmente sono a favore della reintroduzione del servizio militare obbligatorio“. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il servizio civile. “Sono favorevole a implementare il servizio civile – ha precisato – ma anche, e questa è una posizione personale che non impegna il governo, al ritorno del servizio di leva”.

“I dazi? Le politiche commerciali vanno ristudiate. L’Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l’Italia non deve subire né l’una né l’altra manovra”.

Video Agenzia Vista.