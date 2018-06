CAGLIARI – Auto in fiamme sull’autostrada. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri (Cagliari) sono intervenuti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] al km 53 della strada statale 131 per l’incendio di un’autovettura, l’intervento ha anche evitato il propagarsi delle fiamme alla vicina vegetazione. Illeso il conducente del veicolo.

Video Agenzia Vista.