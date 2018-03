TRIESTE – Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, parcheggia in uno spazio destinato ai vigili urbani, quando torna a riprendere l’auto trova la multa sul parabrezza e se la prende con i vigili, postando un video sul proprio profilo Facebook in cui ammonisce: “D’ora in poi controllerò molto attentamente l’operato della polizia locale”.

In realtà, la situazione è un poco più complessa, come riporta il numero in edicola oggi del quotidiano Il Piccolo. Il sindaco, esuberante e simpatico, trovata la multa, per 41 euro, ha affidato a Facebook tutto il suo disappunto. Con un distinguo: “Non giro con l’ autista perché uso la mia auto. Questa mattina dietro al Comune non c’ era spazio perché i miei vigili non fanno il loro dovere di controllare. Ho lasciato l’automobile al posto dei vigili e mi hanno fatto la multa. Molto, molto interessante, andrò immediatamente a pagarla ma da oggi controllerò con molta attenzione l’operato della polizia municipale di Trieste”.

Immediata è scattata la polemica, che ancora prosegue, con i sindacati di categoria irritati, il silenzio del comandante della Polizia locale, e il vicesindaco, il leghista Pierpaolo Roberti, che ironizza: “Caro sindaco, benvenuto nel club del ‘chi sbaglia paga’, mi sento meno solo ora!”.

Roberti (Forza Italia), che è anche assessore responsabile della polizia locale e il primo sostenitore della possibilità di armare gli agenti, di recente è stato anche lui multato: “All’inizio ci si arrabbia un po’, ma poi ci ridiamo sopra, consci del fatto che la multa presa da me e te potrà pure essere fastidiosa, ma è una bella pubblicità che fa capire che la polizia locale c’ è e non guarda in faccia a nessuno per far rispettare regole e vivere civile”. E il web si divide tra favorevoli e contrari.