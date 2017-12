BARI – Una tromba d’aria si è abbattuta sul lungomare di Bari intorno all’ora di pranzo del 5 dicembre. La tromba marina partita dal mare si è poi abbattuta sul litorale, spazzando via i tavolini di un bar ma non provocando gravi danni o disagi.

Proprio per questo motivo la spettacolare tromba d’aria è stata accolta con sorpresa mista a paura dai cittadini, che hanno pubblicato molti video del fenomeno atmosferico sui social network tra Facebook e YouTube. Nei video si vede la colonna d’aria roteare dal cielo fino al mare con la caratteristica forma conica e portare in alto l’acqua, come un ponte tra cielo e mare. La Gazzetta del Mezzogiorno scrive:

“Una lunga tromba d’aria si è riversata in mare, a Bari, verso l’ora di pranzo, rubando la scena alla ruota panoramica allestita in largo Giannella, sul lungomare di Bari, attrazione del Natale cittadino. In coincidenza sulla città si è abbattuta una violenta grandinata che non ha prodotto danni, stando alle informazioni dei vigili del fuoco. In queste ore permane forte vento di maestrale, che comunque va attenuandosi. Un evento meteorologico straordinario, quello della tromba d’aria, che ha catturato l’attenzione dei cittadini, che hanno filmato quanto stava accadendo ma anche preoccupati per eventuali natanti in transito e per i locali a ridosso della costa. Immagini e video sono molto presenti anche sui social. In uno si vedono i tavolini del bar di Pane e Pomodoro spazzati via”.