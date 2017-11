ROMA – Mai mettere la mano nella gabbia delle tigri. Quello che può sembrare un avvertimento banale, non è stato seguito da questo visitatore del circo in Cina che ha avuto la pessima idea di mettere una mano tra le sbarre della gabbia. La tigre ovviamente, già infastidita dall’essere rinchiusa, lo ha azzannato e non ha alcuna idea di lasciarlo andare.

A soccorrerlo un inserviente dello zoo che con un bastone ha dato due botte alla tigre, facendole lasciare la presa. Ecco il video caricato su YouTube.