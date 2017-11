MILANO – Proteste contro il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, all’Università Bicocca di Milano. Alcune decine di studenti hanno duramente contestato la ex sindacalista e gli organi accademici dell’ateneo in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017/2018.

Oggetto delle contestazioni degli studenti, il tema dell’alternanza scuola-lavoro “a cui, ha detto Fedeli durante il suo intervento, penso che il mio ministero debba lavorare con più forza e qualità”. Dopo che gli studenti hanno preso la parola per sottolineare quello che secondo loro non funziona nella riforma della scuola del governo Gentiloni, il ministro ha replicato dal palco dell’aula magna, tra le proteste e le grida degli studenti stessi, uno dei quali è stato portato via dal personale addetto alla sicurezza.

“L’alternanza scuola-lavoro è una innovazione didattica e fa parte di un percorso di formazione, nessuno può essere utilizzato in modo improprio dalle aziende, ha detto Fedeli. Ci sono tante altre esperienze che non hanno la vostra stessa opinione, è legittimo. Dobbiamo fare bene in modo qualitativo questo percorso. Rimaniamo con opinioni differenti ma è un tema che non si può risolvere così. Ciascuno democraticamente esprime le proprie opinioni con responsabilità”, ha concluso il ministro.