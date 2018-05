MATERA – Pesentata a Matera YouPol, l’app che consente di inviare segnalazioni direttamente alla sala operativa della Questura.

La presentazione è avvenuta la mattina di mercoledì 16 maggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] alla Scuola Media Francesco Torraca di Matera. YouPol è scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store e consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti.

YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino, giovane e meno giovane, di concorrere al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, perché abbiamo bisogno di cittadini sempre più consapevoli e che si facciano partecipi del sistema sicurezza.

Inviata la segnalazione, in sala operativa arriverà un avviso sonoro che allerterà gli agenti. Tramite il dispositivo Gps del cellulare sarà possibile localizzare precisamente il luogo della segnalazione. L’utente avrà anche la possibilità di fare una chiamata di emergenza, utilizzando un pulsante rosso.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video della presentazione.