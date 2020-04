VENEZIA – Nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, il presidente del Veneto Luca Zaia propone di aprire le scuole per motivi ricreativi.

“Oggi incontreremo il mondo delle scuole dell’infanzia per dare soluzione a un vero problema, quello dei genitori al lavoro e nell’impossibilità di accudire ai figli” ha detto Zaia.

“L’ho scritto in una lettera al presidente Conte, in cui sostengo che il tema delle aperture non può essere disgiunto dalla tutela e dall’accudimento dei minori” ha aggiunto il presidente del Veneto.

“Pensiamo – ha aggiunto – che si possa mettere in piedi un sistema virtuoso in maniera che le scuole paritarie non abbiano più un fine educativo ma anche ricreativo. Se avessimo i centri estivi partirebbe un forte ammortizzatore sociale, una tutela per le famiglie”.

Sull’uso degli edifici scolastici, per Zaia “portare grandi masse nelle aule è un problema sanitario ma questa è competenza dello Stato. Il Governo potrebbe pensare a qualche altra modalità di utilizzo degli edifici per i minorenni – ha concluso – come valvola di sfogo e aiuto alle famiglie” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).