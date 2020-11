Zaia: “Nuova ordinanza, sabato tutti aperti medi e grandi negozi” VIDEO

Con un’ordinanza che sarà valida sino al 4 dicembre il Veneto riapre al sabato “le medie e grandi strutture di vendita, sopra i 250 metri quadri”. Lo annuncia il Presidente Luca Zaia.

“Presento un’ordinanza – spiega il Governatore – con la quale diciamo, visto che abbiamo introdotto, unici in Italia, il principio di un cliente ogni 20 metri quadri, che il sabato aprono tutti”.

In maniera tale “che resta chiuso tutto la domenica, tranne i supermercati”.

Il prossimo dpcm “sia scritto insieme alle Regioni”.

La riunione di ieri è stata utile – aggiunge – ma siamo ancora al livello del riscaldamento a bordo campo”.

Per il Governatore “deve esserci una leale collaborazione se non altro perchè siamo la parte operativa della situazione”.

Zaia ricorda di aver portato avanti ieri l’istanza “che da qui al 3 dicembre ci sia lo spazio utile da utilizzare per far si’ che vi sia un dialogo serrato e positivo con le Regioni per costruire un dpcm” che lo stesso Governatore giudica “determinante per la storia del Covid”.

“Perché tocca tutta la fase dell’inverno, quella dura – osserva – che andrà ad incrociare un periodo nel quale, se arriveranno i vaccini, ci sarà la la necessità di avere una forza lavoro per la più grande campagna vaccinale della storia e nel quale c’è un terzo attore che è l’influenza”. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)