ROMA – “Il Pd, grazie ad una crescita del 3,9% “omogenea” in tutta Italia, “è dopo la Lega il partito che cresce di più “. A dirlo è il segretario del Pd Nicola Zingaretti in conferenza stampa.

Zingaretti spiega che il Pd, con +Europa e i Verdi raggiunge il 28%, “ancora poco ma la base per costruire l’alternativa” anche con le forze civiche e con chi “ha paura di un governo demonizzato dalla destra estrema“.

A proposito del governo, il presidente della Regione Lazio risponde: “Come faranno ad andare avanti non lo so, ma è un governo più debole di prima”. Poi spiega: “Noi siamo l’unica alternativa al governo a guida Salvini. Ho visto che Salvini ha indicato le priorità della Lega come le uniche meritevoli nell’agenda di governo”.

E se il governo cadesse? Zingaretti ribadisce ancora una volta che “il governo si basa sull’appoggio dei partiti che lo votano in Parlamento, è noi non lo votiamo. Se comunque cade è giusto tornare al voto”.

“Alla luce dei risultati delle europee – aggiunge il segretario del Pd – Salvini si candida come capo del governo e questo non coincide con i numeri che ci sono in Parlamento”. In più, sottolinea Zingaretti “il governo dovrà affrontare problemi difficili, come la manovra”.

“In Europa l’attacco dei sovranisti è fallito. Ci sono le condizioni per una grande alleanza che guardi al futuro dell’Europa” dice ancora Nicola Zingaretti in conferenza stampa. Che poi sottolinea il fatto che la delegazione del Pd sarà la seconda per peso dentro il gruppo del Pse, mentre “Lega e M5s saranno marginali”. “Noi saremo protagonisti di una alleanza che governerà le istituzioni europee e difenderemo l’Italia”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa