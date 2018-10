ROMA – Scatole, scatoline, cassetti da svuotare, armadi da smontare e rimontare, oggetti da buttare e da ricompare, tutto questo vi ricorda niente? Il trasloco: uno dei peggiori incubi per molti di noi. Infatti, cambiare casa può davvero essere stressante. Lo dicono anche studi che dimostrano che il trasloco è la terza causa di squilibri emotivi e di stress psicologico, dopo un lutto familiare e il licenziamento.

Anche per chi è abituato a fare traslochi cambiare casa non è sempre una passeggiata. Ci sono però alcune dritte che possono sicuramente agevolare questa procedura. Nel video puoi imparare come fare gli scatoloni in modo semplice e veloce risparmiando spazio. Ecco passo dopo passo come procedere.

Dopo aver montato la scatola, come prima cosa si mettono gli oggetti più pesanti sul fondo del pacco, come in questo caso dei libri. Poi questi si posizionano ad incastro e prima di chiudere la scatola si mettono dei cuscini per non appesantire troppo il pacco (va bene qualsiasi oggetto voluminoso ma leggero). Una volta chiusa la scatola si usa del nastro adesivo per sigillare. Utile? Questo video sicuramente non potrà eliminare del tutto il peso del vostro trasloco ma speriamo che possa almeno alleviarlo un po’.