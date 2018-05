BOLOGNA – Adolfo Lastretti è morto a 80 anni nel pomeriggio del 5 maggio nella sua casa di Loiano, in provincia di Bologna. Ne hanno dato notizia le figlie, Viola e Arianna, spiegando che il padre si è spento serenamente, circondato dall’affetto di amici e parenti, a causa di una patologia cardiaca.

Recitò in alcuni Spaghetti Western, come ‘Joe, cercati un posto per morire’, ‘Los Amigos’ e ‘I quattro dell’Apocalisse’ e, spesso nel ruolo di ‘cattivo’, in film al fianco di grandi attori come James Coburn, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo e Richard Roundtree, fino al ritiro dalle scene nel 2003 con la soap Vivere, suo ultimo lavoro artistico. Interpretò tra l’altro Ciccio Paternò ne ‘Il Giustiziere sfida la città’ di Umberto Lenzi con Tomas Milian.

Secondo la sua volontà, spiegano le figlie, “non sarà celebrato alcun funerale, per accompagnarlo in questo meraviglioso viaggio la prossima settimana verrà organizzata una cerimonia buddista”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play