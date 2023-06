Si è spento all’età di 89 anni, Alan Arkin, attore e regista statunitense, vincitore del Premio Oscar come migliore attore non protagonista nel film Little Miss Sunshine nel 2007. Ne da notizia il tabloid americano People.com che pubblica una lettera d’addio per l’attore scritta dai figli Adam e Matthew, nati dalle prime nozze con Jeremy Yaffe e Anthony, figlio del secondo matrimonio con Barbara Dana.

“Nostro padre era una forza della natura – scrivono i tre figli – un talento unico, sia come artista che come uomo. Un marito amorevole, padre, bisnonno. Era molto amato e ci mancherà profondamente”.

L’ultimo impegno televisivo dell’attore è stato ne Il metodo Kominsky (The Kominsky Method), la serie televisiva in onda su Netflix dal 2018 al 2021 e con protagonista anche Michael Douglas. Ha interpretato il ruolo di Norman Newlander.

L’ultima apparizione al cinema di Alan Arkin è stata invece come doppiatore lo scorso anno quando ha prestato la sua voce nel film di animazione Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo.

Chi era Alan Arkin, la carriera

Nato a New York nel 1934, Alan Arkin mostra le sue doti artistiche da giovanissimo, iniziando a studiare recitazione all’età di 10 anni. Nel 1966, ha ottenuto il suo primo ruolo di rilievo nel film “Arrivano i russi” di Norman Jewison. Circa dieci anni dopo, si è unito alla prestigiosa “scuola comica ebraico-americana”, che annovera nomi celebri in tutto il mondo tra cui quelli Woody Allen, Carl Reiner e Gene Wilder.

Nel 1977, ha fatto il suo debutto come regista con il film “Piccoli omicidi“. Ha inoltre recitato in diversi film di successo, tra cui “Edward mani di forbice”, “I perfetti innamorati” e “Little Miss Sunshine”, che gli è valso l’Oscar nel 2007.

Poi in Argo di Ben Affleck per il quale fu nuovamente candidato agli Oscar ma superato da Christoph Waltz, interprete di Django Unchained. Oggi lascia la moglie Suzanne Newlander sposata nel 1999 e i figli, Adam, Matthew ed Anthony.