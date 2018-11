ROMA – Alec Baldwin è stato arrestato. L’attore, 60 anni, è stato arrestato questa mattina, venerdì 2 novembre, a New York per aver dato un cazzotto a un automobilista dopo una lite per un parcheggio. Il sergente di polizia Vincent Marchese, come riportano i media americani, ha confermato che l’attore “è in custodia”, e probabilmente verrà incriminato per “aggressione”.

Baldwin, ex marito di Kim Basinger, è uno degli attori più popolari di Hollywood. Candidato all’Oscar per il film “The Cooler”, Baldwin ha interpretato anche il ruolo di Jack Donaghy nella serie TV “30 Rock” in onda sull’emittente NBC.

IN AGGIORNAMENTO