ROMA – Alessandra Mussolini va al cinema insieme al giornalista di Tagadà Lorenzo Giroffi per andare a vedere il nuovo film di Paolo Sorrentino, “Loro1” dedicato a Silvio Berlusconi.

La Mussolini “recensisce” la pellicola parlando nel buio della sala. “Non ne ha azzeccata una”, dice la parlamentare di Forza Italia aggiungendo che si tratta di “un film tossico e porno. Ma questi trombano e si drogano e basta! Lo vieterei ai minori di 30 anni”. E ancora: “Lo chiamano dottore, nella realtà nessuno lo chiama così”.

Quando però entra in scena finalmente Servillo nelle vesti di Berlusconi la Mussolini si illumina: “Ecco Berlusconi…e una pecora. Lui è così”. Al termine della pellicola il giudizio è netto: per la Mussolini il film è il peggiore di Sorrentino” e vale mezza stella. Per vedere il servizio di Tagadà clicca qui.