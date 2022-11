Alessandro Haber: “Sono su una sedia a rotelle per un operazione andata male”

Alessandro Haber è costretto su una sedia a rotelle da ormai otto mesi. L’attore, 75 anni, ha raccontato la sua disavventura al quotidiano Libero. Haber ha spiegato che la sua situazione attuale è la conseguenza di un’operazione chirurgica andata a male: “Sto facendo terapie per una operazione che non è andata bene. Poi ne ho fatta un’altra. Sto provando a riprendermi. Fatto sta che guardo il mondo a mezz’altezza”.

Alessandro Haber su una sedia rotelle, il suo racconto

L’attore, che in carriera ha vinto un David di Donatello, un Globo d’oro e cinque Nastri d’argento, sta cercando di reagire: “Lavoro, provo in teatro, vado ai concerti”, ma non è facile: “Però non sono autonomo”. Haber è sposato con l’attrice romana Antonella Bavaro, da cui ha avuto nel 2004 una figlia. Prima dello sfortunato intervento Haber stava girando i teatri italiani interpretando gli scritti e le poesie dello scrittore cult americano Charles Bukowski con lo spettacolo Haberowski.

Chi è Alessandro Haber

Nato a Bologna il 19 gennaio 1947 da padre rumeno, di origine ebraica, e madre italiana, Haber ha vissuto i primi anni in Israele, per poi rientrare in Italia a nove anni. Il primo ruolo lo ottenne nel 1967, interpretando Rospo nel film di Marco Bellocchio “La Cina è vicina”. Vent’anni dopo ebbe un ruolo da protagonista con Pupi Avati, nella pellicola “Regalo di Natale”. Ha recitato anche in “Fantozzi” e in “Amici miei, Atto II”. E soprattutto in quattro film diretti da Leonardo Pieraccioni: I laureati del 1995, Il ciclone del 1996, un cameo in Fuochi d’artificio del 1997 e Il paradiso all’improvviso del 2003.