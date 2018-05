Alvaro Vitali contro Lino Banfi: "Lui è uno di quelli che..."

ROMA – “Nessuno mi ha aiutato”. Alvaro Vitali [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play], meglio noto come Pierino, uno dei protagonisti dei b-movie italiani degli anni ’70, intervistato da Peter Gomez, si sfoga: “Quando la nave affonda i topi scappano”.

Vitali, 68 anni, punta il dito anche sul suo collega più famoso, Lino Banfi, compagno di tante pellicole “scollacciate”: “È uno come Edwige Fenech che rinnega quel cinema. Lui magari se t’incontra ti dice che vorrebbe farne altri 150. In verità io lo so che rinnega questo cinema. Forse rinnegando questo cinema rinnega anche me“.