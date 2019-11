Angelina Jolie, allarme bomba sul set del film Marvel “The Eternals”

ROMA – Allarme bomba sul set de nuovo film con Angelina Jolie. Come ha riportato The Sun, pare che il set del cinecomis Marvel “The Eternals”, sia stato evacuato a causa di un allarme bomba. Angelina Jolie in quel momento era a Furteventura, nelle Canarie, nella location scelta per girare alcune scene di The Eternals. La colpa della fuga dal set pare sia legata al ritrovamento di un ordigno inesploso proprio nelle vicinanze della troupe.

Per precauzione si è pensato di mettere tutti in sicurezza prima dell’arrivo degli artificieri. I giornalisti inglesi che hanno riportato la notizia, affermano che si è trattato di un ordigno della seconda guerra mondiale, appartenuto all’armata nazista che proprio a Furteventura aveva innalzato una base militare.

“È stato terrificante. Quella bomba era rimasta lì per decenni e chissà cosa sarebbe successo se fosse stata innescata – racconta al The Sun uno degli addetti ai lavori -. Abbiamo evitato una strage. Non c’era sul set solo Angelina Jolie ma anche Richard Madden. Fortunatamente abbiamo evacuato tutti e gli esperti hanno risolto la situazione”. In merito all’accaduto però non c’è nessun comunicato dalla casa di produzione. Il pericolo è scampato, infatti le riprese sono già cominciate. Non ci saranno ritardi sulla tabella di marcia, il film sarà pronto per il novembre del 2020. (Fonte The Sun).