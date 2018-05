ROMA – E’ morta l’attrice Anna Maria Ferrero [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Aveva 84 anni. Anna Maria Ferrero è stata protagonista di tanti film diretti da Carlo Lizzani (come “L’oro di Roma”), Mario Monicelli, Vittorio De Sica, Michelangelo Antonioni.

Il suo esordio nel cinema fu casuale ed avvenne nel 1949 quando l’attore e regista Claudio Gora la notò mentre era a passeggio in via Aurora a Roma. La fermò e le propose un provino per Il cielo è rosso, film tratto da un romanzo di Giuseppe Berto. Il provino fu positivo e, appena quindicenne, la futura attrice venne scritturata.

“Scoprii – raccontò Gora – Anna Maria Ferrero per strada, in via Aurora a Roma, mentre camminava al fianco di una signora. Cercavo la ragazzina per il film e vidi questo scricciolo che aveva una tale intensità negli occhi (…) Fece un provino meraviglioso, era nata attrice”.

Attrice anche di teatro, ha più volte vestito i panni di Ophélie e Desdemona ed è stata un’indimenticabile Irma la Dolce.

La Ferrero era nata a Roma il 18 febbraio 1934, ed era stata dal ’53 al ’60 compagna di Vittorio Gassman, con cui aveva interpretato anche un Amleto per la Rai. Nel 1962 si sposò con l’attore francese Jean Sorel e si ritirò dalle scene.

La filmografia:

Il cielo è rosso , regia di Claudio Gora (1950)

, regia di Claudio Gora (1950) Domani è un altro giorno , regia di Léonide Moguy (1951)

, regia di Léonide Moguy (1951) Il Cristo proibito, regia di Curzio Malaparte (1951)