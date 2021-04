Anne Douglas, vedova di Kirk, è morta a 102 anni. Anne Douglas, vedova di Kirk Douglas, è morta all’età di 102 anni nella sua casa di Beverly Hills a Los Angeles. L’anno scorso, a febbraio 2020, se ne era andato Kirk, leggenda di Hollywood, a 103 anni.

La coppia ha vissuto insieme per 66 anni: due i figli, Peter e Eric. Michael, il più famoso tra i figli e che ha seguito le orme paterne, è frutto, insieme a Joel, del primo matrimonio di Kirk.

Anne e Kirk si sposarono a Las Vegas il 29 maggio 1954. Non fu romantico, ma era legale e il suo nuovo marito promise che un giorno l’avrebbe sposata di nuovo in una grande festa”, ricorda un comunicato della famiglia Douglas.

Di origine tedesca, Anne Douglas è nata a Hannelore Marx ad Hannover, in Germania, il 23 aprile 1919. Anche lei era stata già sposata: un belga nel 1940, visto che lei viveva lì, per consentirle di attraversare la frontiera senza dover mostrare documenti tedeschi compromettenti. La sua conoscenza delle lingue la introdusse nel mondo della produzione cinematografica. Lavorava per John Houston quando conobbe Kirk.

La sua vita è stata improntata alla filantropia, mettendo a disposizione l’ingente patrimonio del marito super star della vecchia Hollywood. Tra le sue opere, il restauro e la messa in sicurezza dei parchi giochi nelle scuole di Los Angeles.

“Spesso mi chiedo cosa mi sarebbe successo se non avessi sposato Anne”, aveva detto suo marito. “Forse non sarei sopravvissuto senza il suo acume per gli affari e il suo istinto finemente affinato”.