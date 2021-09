Antonia Truppo chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, vita privata, film

L’attrice Antonia Truppo sarà una degli ospiti della puntata di oggi, venerdì 24 settembre, di Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata, età e altezza di Antonia Truppo

Antonia Truppo è nata a Napoli il 14 febbraio del 1977. L’attrice quindi ha 44 anni. E’ alta 161 cm.

La carriera

Antonia Truppo, cresciuta a Secondigliano, dopo il diploma all’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini e le prime esperienze teatrali esordisce al cinema nel film Luna rossa di Antonio Capuano.

Il successo arriva solo quattro anni dopo quando lavora a La squadra, la serie televisiva poliziesca in onda su Rai 3, in cui veste i panni dell’agente Paola Criscuolo.

Nel 2016 vince il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione della camorrista Nunzia in Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti. Nel 2017 vince un altro David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per il ruolo di Titti nel film Indivisibili di Edoardo De Angelis. Nel 2019 è la protagonista del film di Marco Pollini Pop Black Posta. Nel 2020 interpreta Terry nel film Ultras diretto da Francesco Lettieri.

Marito, figli e vita privata di Antonia Truppo

Della vita privata di Antonia Truppo non si sa molto. Il compagno è il regista Nicola Prosatore. La coppia ha anche due figli.