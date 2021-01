Armie Hammer, l’attore è davvero un cannibale? Ovviamente no. Ecco com’è nata la fake news (foto Ansa)

L’attore Armie Hammer è un cannibale?

E’ notte tarda quando su Twitter e dintorni, complici alcuni fotomontaggi, si sparge la voce incontrollata: l’attore Armie Hammer è cannibale.

Ma cosa è successo? Andiamo con ordine e riavvolgiamo un attimo il nastro degli eventi.

E’ notte quando su Twitter si sparge la voce che alcune fan dell’attore su Instagram avrebbero ricevuto dei messaggi privati decisamente particolari. Decisamente particolari.

Armie Hammer cannibale? Le chat fake

Messaggi decisamente particolari come:

Oh Mio Dio. Questo mi ha eccitato tantissimo e sono confuso nel dirne il motivo. È davvero possibile?? Così eccitato. Al pensiero di tenere il tuo cuore e controllare quando batte. Sono un cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Cazzo. Fa paura ammetterlo. Non l’ho mai ammesso prima. Ho estratto il cuore di un animale ancora vivo, una volta, e l’ho mangiato mentre era ancora caldo.

Tutto vero? Ovviamente no. Ovviamente si tratta solo di fotomontaggi e di chat fake. Chat fake poi pubblicate da qualcuno sul profilo Instagram dell’attore.

Ma comunque, come sempre accade in questi casi, qualcuno ci ha creduto, e neanche poco, e così in poche ore il nome dell’attore è comparso tra i trend di Twitter e Google.

Insomma: la solita fake news, la solita leggenda metropolitana. (Fonte: Coming Soon)