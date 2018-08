LOS ANGELES – Asia Argento e Jimmy Bennett avrebbero davvero avuto un rapporto sessuale all’hotel Ritz-Carlton di Marina del Rey, in California, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] quando il giovane attore che ora accusa la collega di molestie aveva solo 17 anni. E’ quanto emerge da alcuni sms pubblicati dal tabloid online americano Tmz. Non quelli tra lo chef Anthony Bourdain e la compagna, ma quelli tra l’attrice italiana e un amico.

In quegli sms Asia Argento ammette esplicitamente di aver avuto un rapporto con il giovane, ma dice di aver saputo solo dopo che aveva solo 17 anni. “Ho fatto sesso con lui, è stato strano. Non sapevo fosse minorenne fino alla sua lettera-ricatto”, ha scritto l’attrice italiana. Mentre nel comunicato diramato in relazione alle accuse di Bennett aveva negato di aver mai avuto rapporti sessuali con lui.

Tmz ha pubblicato anche un selfie che sarebbe stato scattato dallo stesso Bennett proprio il giorno del rapporto e che mostra lui e Asia Argento sdraiati a letto, abbracciati, con le parti superiori del corpo nude.

Il giornale di gossip ha anche pubblicato la foto di un messaggio scritto a mano da Bennett su un tovagliolino del Ritz-Carlton che dice: “Asia, ti amo con tutto il mio cuore. Sono così felice che ci siamo incontrati di nuovo e sono così felice che tu sia nella mia vita. Jimmy”.

Asia Argento avrebbe commentato la cosa ad un amico con queste parole: “Lui mi ha scritto questo dopo il nostro incontro ed è andato avanti a mandarmi indesiderate foto di nudi in tutti questi anni, fino a due settimane prima della lettera del suo avvocato”.