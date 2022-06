Asia Argento coming out: “Sobria da un anno”. “Oggi compio un anno di sobrietà”. Asia Argento festeggia su Instagram una importante vittoria personale con un post in cui, in una sorta di coming out, condivide con i follower la dolorosa esperienza della dipendenza dall’alcol. In effetti chi ha letto la sua autobiografia sapeva della sua battaglia

Il messaggio tuttavia dà voce e speranza anche a chi, non famosa come lei, si trova a lottare nella stessa situazione. Ad aiutarla la pratica buddista secondo la lezione del guru Nichiren Daishonin. E il ricordo della sorella scomparsa e del compagno suicida, Anthony Bourdain, lo chef-star con cui è stata fidanzata. Ha smesso esattamente tre anni dopo la morte di Anthony.

“Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi. Ho provato ad annegare i dispiaceri nell’oblio ma dopo un po’ hanno imparato a galleggiare. I miei ansiolitici sono diventati dei depressivi”, ha scritto.

“Con il buddismo di Nichiren Daishonin il mio karma è cambiato”

Non era la prima volta che cadeva nella dipendenza. “Ero già stata sobria dal 2013 al 2016, ma poi ho avuto una ricaduta che è durata 5 anni in cui ho veramente toccato il fondo, in tutti sensi ma soprattutto spiritualmente. Un anno e mezzo fa, dopo la sofferenza per la perdita di mia madre, ho iniziato a praticare il buddismo di Nichiren Daishonin ed il mio karma ha iniziato a trasformarsi, così come i miei pensieri, azioni e parole. Ho ritrovato il desiderio di smettere di farmi del male, di espandere la mia coscienza”.