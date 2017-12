ROMA – Asia Argento vuole una sfida in tv con Festri, Sgarbi e Adinolfi. Anche l‘attrice è una “Silence Breakers”. Per questo, seppur non commentando, ha immediatamente twittato la notizia del Time che ha scelto come “Persona dell’anno” 2017 le donne che hanno rotto il silenzio e denunciato le molestie sessuali nell’ambito della campagna #MeToo.

L’attrice italiana, che ha accusato Harvey Weinstein (il produttore coinvolto nello scandalo delle molestie sessuali) ha comunicato così senza parole il suo entusiasmo per il movimento nato in Rete che si è guadagnato la prestigiosa copertina.

In un tweet precedente Asia Argento ha anche scritto: “Sono in sciopero contro la stampa italiana. Ma sogno un forum televisivo dove mostri come Feltri, Adinolfi, Sgarbi e company si scagliano contro di me con le loro ignobili accuse, dandomi la possibilità di replicare, senza intermediari. Che dite, è fattibile? #UnaControTutti”.