ROMA – Un altro attore accusa Asia Argento di avergli inviato foto e attenzioni non volute. Jeff Leach aveva raccontato già lo scorso giugno, dopo lo scandalo di Harvey Weinstein, che l'attrice e regista gli aveva inviato foto e video in topless. Materiale, sottolineava Leach al programma Legion of Skanks, che lui non le aveva mai chiesto.

Leach sostiene che la Argento in diverse occasioni gli ha inviato delle foto su Snapchat con il seno scoperto e proprio mentre era in compagnia della sua fidanzata, nonostante tra i due ci fosse solo un’amicizia, tanto che lui le risposte: “Non puoi mandarmi questa m…a”. Le foto risalgono a subito dopo il divorzio della Argento da Michele Civetta.

Il comico e attore ha raccontato che si stava curando per una forte dipendenza dal sesso e per questo motivo ha duramente rimproverato l’amica che gli inviava foto e video provocanti. Leach ha però sottolineato che nonostante il comportamento di Asia, le accuse da lei rivolte a Weinstein non sono meno credibili, anche se la rende meno adatta per farsi portavoce del movimento #MeToo nato a Hollywood dopo numerose denunce nei confronti del produttore: “Penso a qualcuno che si lamenta per aver ricevuto attenzioni sessuali non volute e che poi fa esattamente la stessa cosa”.