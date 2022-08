Bennifer, secondo tentativo: Jennifer Lopez e Ben Affleck oggi (ri)sposi. Tre giorni di festa al secondo tentativo di matrimonio: cena prenuziale il venerdì, cerimonia vera e propria sabato e barbecue finale domenica.

Bennifer, secondo tentativo: Jennifer Lopez e Ben Affleck oggi (ri)sposi

Contraddicendo le malelingue che nei giorni scorsi avevano dato il loro matrimonio gia’ al capolinea, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme in Georgia per celebrarlo una seconda volta: in pompa magna, stavolta, dopo le nozze-lampo di mezzanotte in una cappella drive-in di Las Vegas.

Tre giorni di festeggiamenti nella piantagione stile Via col vento

Teatro della tre giorni di festeggiamenti in onore dei protagonisti della love story dell’anno, e’ stata la piantagione in stile Tara di Affleck a Riceboro in Georgia: li’ Ben e JLo si sarebbero dovuti sposare vent’anni fa, poi pero’ il matrimonio ando’ in fumo per la troppa attenzione dei media e i due si separarono, salvo incontrarsi di nuovo l’anno scorso e promettersi amore eterno.

Tutto e’ pronto da giorni nella vasta tenuta che Affleck acquisto’ nel 2003 e che, si rumoreggia nella zona, avrebbe intenzione di rimettere in vendita: per officiare lo scambio dei voti nuziali, i “Bennifer” hanno chiamato il life coach Jay Shetty, un ex monaco britannico beniamino di molte celebrita’.

Fuochi artificiali al tramonto, musica dal vivo, la sposa in un abito di Ralph Lauren couture made in Italy e un centinaio di ospiti d’onore: tra questi i figli di entrambi, ma non poteva mancare l’amica del cuore di lei, Leah Remini, e, al fianco di Ben, l’amico di sempre Matt Damon che ha condiviso con lui le scuole a Boston, la passione per il cinema e il primo Oscar per la sceneggiatura di “Good Will Hunting”.

La madre di Ben è caduta dal pontile

Matt e’ arrivato su un jet privato con la moglie Luciana Barroso poco dopo un piccolo incidente di percorso che ha turbato momentaneamente la festa: la madre dello sposo, Chris Anne Boldt, e’ caduta da un pontile, si e’ ferita a una gamba ed e’ finita per qualche ora al pronto soccorso dell’ospedale di Savannah.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano sposati il 17 luglio a Las Vegas. Dopo Parigi, pero’ la coppia aveva preso strade separate – lei a Capri per il gala di LuisaViaRoma e l’Unicef, lui a Los Angeles sul set di un nuovo film – alimentando il gossip che la loro unione fosse gia’ sulle montagne russe.