B.J. Hogg, è morto l’attore della serie Il Trono di Spade

ROMA – È morto B.J. Hogg, 65enne attore popolare sopratutto per aver partecipato alla serie Il trono di spade.

Bj Hogg è morto a Lisburn, città dell’Irlanda del Nord dove era nato. L’attore è morto proprio nel giorno del suo compleanno.

Ancora non sono note le cause della morte.

A dare la notizia è stato Geoff Stanton, agente dell’attore. Notizia data alla BBC:

“Non ci sono parole per esprimere il dolore in questo momento. Era un grande uomo, una grande personalità e un attore eccezionale. La sua famiglia sarà devastata e il mio cuore è vicino a loro. È stata una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto, è una grande perdita per tutti”.

Nella famosissima serie HBO, Hogg aveva prestato il volto al personaggio di Addam Marbrand.

Nella serie tv è sempre stato un personaggio particolare, fedele al suo padrone, Lord Tywin Lannister, e disposto a tutto per di seguirlo in ogni battaglia e in ogni crociata con il solo scopo di rendere omaggio alla potente famiglia dei Sette Regni.

Interprete di molte serie tv e telefilm del piccolo schermo britannico, Hogg ha recitato anche in una ventina di film, tra cui “Niente di personale” (1995), “Resurrection Man” (1998), “Titanic Town” (1998), ” Ember – Il mistero della città di luce” (2008), “Sua Maestà” (2012). (Fonte: BBC).