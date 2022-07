Blonde, nel film di Netflix Ana de Armas si trasforma in Marilyn Monroe

L’attrice 34enne Ana de Armas si trasforma in Marilyn Monroe nel film Netflix “Blonde” e alla rivista Elle ha raccontato i motivi che l’hanno spinta ad accettare di interpretare il ruolo dell’iconica bionda atomica.

Il film

Il film, che debutterà su Netflix il 23 settembre, è una versione romanzata della vita della star de “Gli uomini preferiscono le bionde”, basata sulla biografia scritta da Joyce Carol Oates.

“La mia speranza è poter dimostrare che se ci danno il tempo per prepararci e ci viene offerta la possibilità, possiamo fare qualsiasi cosa, qualsiasi film” ha detto de Armas.

Il ruolo ha richiesto all’attrice di The Informer di ricreare minuziosamente molte delle esibizioni di Marilyn, tra cui il leggendario numero di canzoni e danze, tra cui Diamonds Are a Girl’s Best Friend e la scena del vestito bianco di Quando la moglie è in vacanza.

Le parole dell’attrice

In un’intervista con Netflix Queue, Ana ha affermato di ritenere che le “ambizioni dello scrittore e regista Andrew Dominik fossero molto chiare fin dall’inizio: presentare una versione della vita di Marilyn Monroe attraverso il suo obiettivo”. Ha aggiunto: “Voleva che tutti sperimentassero come ci si sente ad essere non solo Marilyn, ma anche Norma Jeane (il vero nome dell’attrice). Ho scoperto che era la versione più audace, impertinente e femminista della sua storia che abbia mai visto”.