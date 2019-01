ROMA – E’ morto ieri a 76 anni Bob Einstein, autore ed attore comico noto in particolare per il suo ruolo di Marty Funkhouser nella serie tv statunitense ‘Curb Your Enthusiasm‘. Lo ha reso noto senza fornire ulteriori particolari suo fratello, il regista Albert Brooks. Tra le sue apparizioni si ricordano anche quelle nell’altra serie tv ‘Arrested Development’ e nel film ‘Ocean’s Thirteen’