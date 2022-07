Brad Pitt e la prosopagnosia: non riesce più a riconoscere i volti delle persone

Brad Pitt ha rivelato che soffre di prosopagnosia, una rara malattia che impedisce di riconoscere i volti delle persone nuove ma anche familiari e amici. In un’intervista con GQ, l’attore, 58 anni, ha parlato della sua malattia che peraltro non è mai stata diagnosticata dai medici che l’hanno visitato. La star di “C’era una volta a Hollywood” ha spiegato di avere difficoltà a ricordare nuove persone in contesti sociali, soprattutto alle feste.

Brad Pitt e la prosopagnosia

Pitt teme che la prosopagnosia lo faccia sembrare “freddo, distaccato, inaccessibile ed egocentrico”. “Nessuno mi crede. Voglio incontrare una persona che soffre della stessa malattia”, ha detto alla giornalista Ottessa Moshfegh quando ha rivelato che suo marito ritiene di avere la stessa malattia. Non è la prima volta che Pitt afferma di avere la prosopagnosia. Nel 2013, aveva detto a Esquire:”Per questo tante persone mi detestano, pensano che manchi loro di rispetto”. “Ogni tanto qualcuno mi ricorda un contesto in cui ci siamo incontrati e ringrazio. Ma faccio arrabbiare parecchie persone”.

Brad Pitt e il divorzio da Angelina Jolie

Nella stessa intervista a GQ, Pitt ha parlato della vita dopo il suo difficile divorzio da Angelina Jolie. Ha rivelato di essere diventato sobrio e di aver partecipato per un anno e mezzo alle riunioni degli Alcolisti Anonimi. Brad e Angelina, 47 anni, si sono separati nel 2016 dopo due soli anni di matrimonio, e da quel momento è iniziata una battaglia legale.

Di recente, il vincitore dell’Oscar ha accusato la ex moglie di aver venduto la sua quota della loro azienda vinicola a un oligarca russo per “infliggergli danni” e sminuirlo. Il piano era forse quello di assumere il controllo completo degli affari multimilionari di Brad. La coppia ha sei figli: Maddox, 20, Pax, 18, Zahara, 17, Shiloh, 16, e Vivienne e Knox, 13. Gli avvocati di Jolie in precedenza avevano accusato Pitt di aver sfruttato il suo status di “celebrity” per modificare il loro accordo di custodia. Nel maggio 2021, Brad ha ottenuto l’affidamento congiunto dei figli.