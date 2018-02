LOS ANGELES – Brad Pitt ha provocato un incidente a Los Angeles. L’attore 54enne era al volante della sua Tesla quando ha tamponato una Nissan Altima che è carambolata su un’altra vettura, una Kia Soul. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Intanto le procedure per il divorzio da Angelina Jolie restano private e segrete. Pare infatti che Brad e Angelina abbiano richiesto la sospensione del giudizio per quanto riguarda il loro divorzio in corso e che il Tribunale abbia accordato loro un’estensione di questa pratica. Questo permetterà all’ex coppia d’oro di Hollywood di tenere segrete e private le negoziazioni riguardanti lo stato del divorzio stesso, senza che queste vengano date in pasto ai media.