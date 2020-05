LOS ANGELES – Dopo dieci anni si divide un’altra delle più belle coppie di Hollywood: Brian Austin Green e Megan Fox si separano.

Lo ha annunciato lo stesso ex attore di Beverly Hills 90210 nel suo podcast Context.

La crisi tra i due sarebbe nata dopo l’incontro tra l’attrice e il rapper Machine Gun Kelly sul set del film Midnight in the Switchgrass.

Una separazione difficile: “Abbiamo avuto una relazione meravigliosa e la amerò per sempre e so che anche lei mi amerà sempre”, ha detto Brian Austin Green, che ha ammesso di aver iniziato ad avvertire che qualcosa non andava verso la fine del 2019, quando la moglie è andata a Portorico per girare Midnight in the Switchgrass.

Green ha riferito alla stampa le parole che la moglie gli avrebbe detto al rientro dall’isola caraibica: “Quando ho realizzato che ero fuori dal Paese e lavoravo da sola, mi sono sentita più simile a me stessa e mi sono piaciuta di più durante quell’esperienza e penso che potrebbe essere qualcosa che valga la pena provare”, ha spiegato Megan Fox.

“Ero scioccato ed arrabbiato, ma non posso essere arrabbiato con lei perché non ha chiesto lei di sentirsi in quel modo. Non è stata una sua scelta. Ne abbiamo parlato un po‘ di più e ci siamo detti “separiamoci per un po”, le parole dell’attore.

E riguardo al suo ‘rivale’, Austin Green ha avuto parole generose: “Non l’ho mai incontrato, ma Megan e io abbiamo parlato di lui. Mi ha detto che è un ragazzo davvero gentile e sincero. Mi fido del suo giudizio. Ha sempre avuto un buon giudizio. Non voglio che la gente pensi che sono cattivi o che io sia in qualche modo vittima di tutto ciò, perché non lo sono”.

I due hanno tre figli: Journey River, 3, Bodhi Ransom, 6 e Noah Shannon, 7. (Fonti: People, Vanity Fair)