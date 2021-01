Brigitte Bardot: “Covid buono per ridurre la popolazione. Io vivo in mezzo alle capre, non mi contagiano” (foto Ansa)

Brigitte Bardot: “Covid buono per ridurre la popolazione. Io vivo in mezzo alle capre, non mi contagiano”. L’attrice sta facendo discutere per delle dichiarazioni rilasciate nel corso di una lunga intervista al settimanale OGGI.

Secondo la Bardot, il Covid sarebbe una buona soluzione per il problema della sovrappopolazione del pianeta Terra. Poi ha affrontato anche il tema delicato dei migranti.

Brigitte Bardot: “Covid buono per ridurre la popolazione, io non posso essere contagiata perché non vedo nessuno”

“Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti. Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare. Io non uso alcuna protezione. Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”.

La Bardot è favorevole ad un governo autoritario: “I migranti ci assalgono”