LOS ANGELES – E’ morto a 20 anni Cameron Boyce, star di Disney Channel e modello, noto soprattutto per il suo ruolo in Descendants e per lo show televisivo Jessie. Secondo alcuni media americani sarebbe morto a seguito di una crisi epilettica.

La notizia, rilanciata da diversi siti americani, è stata confermata dalla famiglia: “Siamo molto tristi in questo momento e chiediamo la dovuta privacy per affrontare la perdita del nostro prezioso figlio e fratello”, ha detto un portavoce.

“Con il cuore in mano vi dobbiamo annunciare che questa mattina abbiamo perso Cameron. È morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura. Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato”, ha dichiarato il portavoce della famiglia Boyce.



Modello da quando aveva 7 anni, Cameron Boyce aveva preso parte alle campagne pubblicitarie di Garnet Hill, Wilsons Leather, Jakks Pacific, Nestlé e K-Mart. L’esordio in televisione risale al 2008, nella serie General Hospital: Night Shift.

Boyce viveva nella contea di Los Angeles insieme ai genitori, alla sorella minore e al loro cane, Cienna. Nonostante la giovane età era anche attivista e filantropo, tanto da aver ricevuto un premio per il suo Terzo Progetto l’anno scorso dopo aver aiutato a raccogliere 30mila dollari per costruire dei pozzi di acqua pulita in Swaziland. (Fonte: Abc)